Александр Халдей, 30 июня 2021, 00:04 — REGNUM Так называемая золотая молодёжь — это весьма показательная социальная страта в России, судьба которой является маркером того, кто реально управляет в стране политическими процессами и каковы истинные цели этих управляющих. Когда-то в СССР золотая молодёжь потекла в стиляги, в комсомол, в МГИМО и МИД, во Внешторг. В 90-е она текла в банки, в нулевые — в нефтянку, газ, алмазы, после 10-х — в госкорпорации.
Золотая молодёжь — это показатель состояния элиты и расклада власти в ней, той судьбы, которую элита готовит для страны, независимо от того, чтобы она ни говорила с трибуны. Элита ставит своей судьбой «Дранг нах Вестен», причём в плане личных активов, и для этого ей нужен ресурс государства. Для этих целей элита готова разыграть карту патриотизма, но нельзя всерьёз относиться к этой политике до тех пор, пока это не отразится в динамике судеб золотой молодёжи.
Пока в недрах элиты не победит клан, ориентированный на сепаратизм от Запада, так же как в начале 50-х в этих недрах стал складываться клан, ориентированный на вхождение в Запад, в элите будут идти прежние процессы. Как в СССР развал КПСС был невозможен без инициативной роли прозападной группы в Политбюро, так и в нынешней России разгром компрадорской пятой колонны невозможен без политического усиления той группы, которая ставит на изоляцию от Запада.
Под изоляцией нужно понимать не отгораживание от торговли и импорта технологий, а отгораживание от агентуры влияния и разгром её ресурса. Трансфер для этих целей — как ветер в хвост летящего самолёта. Система сама инициирует преодоление инерции покоя, и не надо тратить массу сил на выведение её из этого состояния. Именно потому трансфер — время активизации всех политических сил, как компрадорских, так и национальных.
Показателем истинных позиций, которые удалось завоевать той или иной элитной группе, является судьба её детей. Той самой золотой молодёжи. Эти стремления скрыть невозможно. Элита прошла приватизацию, передел сфер влияния и межгрупповые войны, достигнув определённого расклада сил, который меняется в зависимости от ситуации.
Предположим, она после этого решила вопрос передачи наследства и создания нужного для этого политического режима. Подавлена оппозиция в системе и вне её, оставшиеся группы заключают консенсус или хотя бы договор о перемирии.
Достигнуты нужные экономические и политические позиции. Как элита намерена использовать своё положение? Для чего? Насколько она намерена укореняться в России? В какой степени хочет просто переждать трудные времена в отношениях с Западом и вновь вернуться к прежнему курсу?
Национализация элиты — это тезис, который подкрепляется организационными решениями. На эти решения бывает достаточно или недостаточно ресурса. Сейчас можно сказать лишь то, что борьба между условно прозападной и антизападной группами в элите находится в самом разгаре, и золотая молодёжь занимает стратегические позиции в экономике и политике для того, чтобы реализовывать тот или иной курс. Сам курс пока неясен, и он будет определяться по результатам расклада сил, который упорно готовится сейчас в тишине кабинетов.
Элита, говорящая о патриотизме, но держащая детей за границей, пока сохраняет позиции во власти, но явственно виден начавшийся переток её ресурса в лагерь новой элиты. Это отражение внутриэлитной борьбы. Посмотрев на состав нового списка фронтменов таких партий, как «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За Правду», видно, что там в основном люди, не имеющие за границей родственников и активов. У кого-то они есть, но эти люди лично в глазах Запада являются врагами, а в России их имена ассоциируются с жёстким антизападным курсом.
В КПРФ сейчас всё подчинено проблеме передачи партии по наследству внуку Зюганова Леониду. Его явно ведут на место Рашкина с целью потом вывести на лидерские позиции в партии. Всё, что делает сейчас верхушка КПРФ, связано с судьбой Леонида и лояльностью Зюганову по этому вопросу.
Даже коммунистическая золотая молодёжь встроилась в процесс приватизации, и в этом смысле КПРФ выпадает из тренда на национализацию элиты. Коррупция всегда связана с сепаратизмом, а «введение внука в Политбюро» настолько сильно пахнет элементами политической коррупции (без сделки с властью и однопартийцами для Зюганова это было бы невозможно), что проведённый таким образом на своё место номенклатурный внук очень вероятно повторит путь Горбачёва, а не Сталина.
Зюганов слишком аффилирован с той властной группой, которая запятнана лицемерием и показывает признаки ухода, и потому перспектива его внука на широкую легитимность в левой партии (или левой партии под его руководством) проблематична.
Это лишь надводная часть айсберга. Если Денис Проценко заявлял, что не собирается идти на выборы, а потом меняет своё решение после телефонного разговора с В. Путиным, то это признак сложившегося в верхах решения о ротации старых элит.
Дети нового поколения официального списка двух думских партий не ориентированы на судьбу на Западе, но за этими лицами идёт борьба тех, кто хочет остаться, превратив ротацию в политтехнологический трюк, и тех, кто хочет, чтобы они ушли, превратив ротацию в реальность.
В 20-е годы ХХ века золотая молодёжь ехала на большие стройки, в 30-е шла в авиацию, в 40-е — на фронты Великой Отечественной. В 50-е вектор сменился — каста оформилась и отделилась от массы.
В 60-е золотая молодёжь разделилась: на целину уже ехали простолюдины или идеалисты от детей номенклатуры, в физики шли чудаки. Это был уходящий сегмент, его вытеснял прошедший через стиляг сегмент анкетных карьеристов. В 70-е золотая молодёжь шла в торговлю, МГИМО, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, а оттуда прямиком в партаппарат. В 80-е она шла в торговый флот, во Внешторг, в тот же МГИМО и в МИД — везде, где маячила возможность выезда за границу. Во второй половине 80-х золотая молодёжь оказалась в центрах НТТМ при ЦК ВЛКСМ — школах коммерции и кузнице будущих олигархов.
В 90-е золотая молодёжь оказалась не у дел — родители делили собственность. Но банки стали сферой притяжения золотой молодёжи. Заняв позиции в бизнесе, родители нового поколения золотой молодёжи 90-х годов рождения уже обеспечили им постоянное проживание на Западе, получение там образования и постоянной работы. Они стремились к натурализации и получали её всеми доступными способами, реализуя мечту номенклатурных отцов и дедов.
В нулевые и десятые годы, когда начался раскол между элитными группами по поводу их исторической судьбы в свете отношений с Западом, золотая молодёжь стала получать посты в госкорпорациях, пользуясь статусом родителей. Опыта в управлении активами и удержании власти у них нет, они не проходили низов профессии, формировались в тени родителей, а это как жизнь в неволе: привычка получать пищу из рук отбивает навыки охоты.
Проблема детей — главная проблема получившей всё, что хотела, элиты. И она сама, и её дети поражены чувством временщичества, и потому неспособны мыслить стратегически. Они подвержены влиянию советников и управленцев, рано приобрели пороки и имеют мало достоинств.
Однако во все времена судьба золотой молодёжи — это концентрированная воля правящего класса по поводу судьбы страны. Дети элиты с детства слушают дома откровения родителей и формируются в определённой среде. Они зациклены на статусе, благополучии и власти, не будучи способны этих целей добиваться лично.
То, куда текут потоки золотой молодёжи, лучше всего показывает, кто сейчас реально правит и к чему стремится. Это показывает также границы реальной власти каждой правящей группы. Реальная власть всегда у групп, лидеры (формальные и неформальные) могут лишь в какой-то степени направлять их силу. В среде лидеров идёт постоянное сражение за аппарат. Успехи в этой борьбе показывают, кто сейчас на подъёме, а кто на спаде.
Если в том, что называется молодёжной политикой, господствует формализм, номенклатурность, мелкотемье, демонстративность (раньше называлась «показуха»), культ потребительства и распил бюджетов, это говорит о том, что победитель не установлен, и борьба идёт. Отсутствие неформальных лидеров и течений говорит о застое, что является признаком скрытой борьбы.
Как только золотая молодёжь в лице детей элиты и прорвавшихся туда пассионариев станет пополнять те точки роста, в которых формируется сила, ориентированная на суверенитет, можно будет сказать, что в борьбе элит победили те, кто заточен на национальные приоритеты. Цикл компрадорских элит закончен, они проели свой ресурс и не в состоянии удержать власть. Маргинализация прежних страт золотой молодёжи станет признаком маргинализации их родителей.