Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 22:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Петербурге первично привили от коронавирусной инфекции 14 076 человек, вторично — 5239 человек. Общее суточное число инъекций составило 19 315 уколов. Это один из самых высоких показателей за время прививочной кампании.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Невский центр»

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«С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 872 945 человек. Из них 701 430 человек полностью завершили цикл вакцинации», — сообщили 29 июня в городском оперштабе. В том числе привито 310 106 лиц старше 60 лет.

Как напомнили в оперштабе, в городе открылся новый мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Заневский каскад — 2», он работает с 10 до 20 часов. До конца недели будет открыт прививочный пункт в ТЦ «Французский бульвар».

Общий запас вакцины в городе на 29 июня составил 186 587 комплектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в торговых центрах смогли избавиться от очередей на прививки, перейдя к вакцинации по предварительной записи.