Вашингтон, , 22:38 — REGNUM США в скором времени могут ввести новые ограничения на авиасообщения с Белоруссией. Это связано с недавним инцидентом с бортом Ryanair, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в министерстве транспорта США.

Об ограничениях может быть объявлено во вторник, 29 июня. Среди прочего СЩА могут запретить гражданам приобретать авиабилеты в Белоруссию.

Отмечается, что такие ограничения могут носить символический характер, поскольку авиасообщения между Белоруссией и США уже ограничены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США в сотрудничестве с Европейским союзом, а также другими партнерами разрабатывают новые санкции против ключевых представителей власти Белоруссии и собираются вернуть ранее отмененные ограничения против девяти государственных предприятий этой страны.

Напомним, 23 мая в Минске был вынужден экстренно приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поступило сообщение, что на борту бомба.

В Минске с самолета были сняты Роман Протасевич (основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, также Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков) и гражданка РФ София Сапега (ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии).