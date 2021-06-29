Мехико, , 22:39 — REGNUM Верховный суд Мексики декриминализировал употребление марихуаны в рекреационных целях, назвав действующий запрет неконституционным, сообщает 29 июня BBC. Голосование в суде завершилось со счетом 8−3 в пользу того, чтобы взрослые могли получать разрешения на выращивание и употребление каннабиса. Курение в общественных местах и в присутствии детей запрещено.

При этом решение суда не затронуло вопрос коммерциализации марихуаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2015 году Верховный суд Мексики признал абсолютный запрет на использование марихуаны неконституционным. С 2017 году в стране проводится декриминализация употребления марихуаны, а также мака в медицинских целях.