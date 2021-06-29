Стокгольм, , 21:51 — REGNUM 29 июня тальман Риксдага Андреас Норлен поручил лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону в трехдневный срок заручиться парламентским большинством для формирования правительства Швеции. Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш в письменном комментарии новостной службе SVT Nyheter заявила, что ее партия поддержит кандидатуру Кристерссона в качестве нового премьер-министра.

«Хорошо, что Ульф Кристерссон получил возможность искать большинства в парламенте для формирования правого правительства.

Теперь мы продолжим переговоры с другими сторонами, чтобы заручиться поддержкой для смены правительства.

Мы надеемся, что теперь партии и депутаты Риксдага воспользуются шансом направить Швецию в другом направлении и проголосуют за то руководство, которое начнет заниматься бременем в сфере здравоохранения, принимать меры против преступности и решать проблему безработицы», — написала парламентарий.

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