Стокгольм, , 21:51 — REGNUM 29 июня лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон первым получил от тальмана Андреаса Норлена возможность сформировать правительство Швеции и стать во главе кабинета министров. Однако лидер «Центристов» Анни Лёф сразу же заявила, что ее партия не будет голосовать за Кристерссона в качестве премьер-министра Швеции. Об этом со ссылкой на пост Лёф в Facebook сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Сегодня (29 июня — прим. ИА REGNUM) я ясно дала понять тальману — Центристы не будут способствовать получению Шведскими демократами политического влияния. Вместо этого мы хотим видеть такое сотрудничество в условиях шведской политики с уклоном в центр, каковым является сотрудничество в рамках Январского соглашения», — написала Лёф.

Отметим, что для обеспечения необходимого большинства Кристерссону необходимо заручиться поддержкой «Шведских демократов», чему противятся «Центристы».

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