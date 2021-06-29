Стокгольм, , 21:51 — REGNUM Сегодня, 29 июня, во второй половине дня лидеры парламентских партий Швеции завершили переговоры с тальманом Риксдага Андреасом Норленом. Об итогах встреч спикера парламента с парламентариями сообщила новостная служба SVT Nyheter.

После проведения переговоров Норлен созвал пресс-конференцию, на которой сообщил, что после переговоров с парламентскими лидерами и консультаций со своими заместителями, он принял решение поручить лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону сформировать правительство. В распоряжение Кристерссону тальман предоставил три дня. 2 июля Кристерссон может представить тальману результаты своих попыток сформировать парламентское большинство или попросить о продлении срока.

Как подчеркнул Норлен, первое голосование по назначению премьер-министра Швеции может состояться уже 5 июля. Одной из причин выбора Норленом кандидатуры Кристерссона стал тот факт, что он является лидер крупнейшей оппозиционной партии, которая наравне с тремя другими вынесла вотум недоверия лидеру «Социал-демократов» и тогдашнему премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, объявившему о своей отставке вчера, 28 июня.

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