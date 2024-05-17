Кострома, 29 июня, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Скончавшийся в Костроме российский актёр РостиславГулбис работал над созданием клипа вместе с местной группой «GOOD TIMES». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила PR-директор костромской группы Анастасия Петрова.

Ростислав Гулбис на съёмках клипа с костромской музыкальной группой «GOOD TIMES»

«Ростислав играл главную роль в клипе нашей группы, снятом на песню «Спасибо, Артём». Все случилось когда съёмки были завершены. Ростислав просто решил остаться отдохнуть в Костроме, кроме этого, он налаживал связи с местным драматическим театром — ему интересно было с ним поработать. Мы сами узнали эту страшную новость из СМИ. Ростислав успел увидеть черновой монтаж клипа, материал ему понравился. Презентация клипа должна состояться в начале июля, мы приняли решение о том что не можем не выложить этот материал», — сказала Петрова.

Актёр скончался в Костроме 29 июня. По словам агента артиста Екатерины Гольцман он был госпитализирован в костромскую больницу с приступом панкреатита. Близкие считают, что причиной смерти актёра стала врачебная ошибка. Как уточняет интернет-СМИ «Mash», актёр был госпитализирован в окружную больницу Костромского округа No 1. Смерть наступила от почечной недостаточности и отёка легких. Главный врач больницы Владимир Храмов отказался комментировать ситуацию ИА REGNUM.