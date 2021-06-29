Киев, , 21:12 — REGNUM Еще буквально вчера, в День конституции, все на Украине так пафосно говорили о суверенитете, а сегодня Верховная рада «слила» суды под международных экспертов, заявил в своем комментарии вечером 29 июня депутат «Слуги народа» Максим Бужанский.

Депутат заявил, что на фоне сдачи украинских судов, Харьковские соглашения с Россией — это «детский лепет». По мнению Бужанского, последствия от сдачи судов для страны будут намного тяжелее.

«Зачем теперь в конкурсных комиссиях по судьям украинские представители, если они ничего не решают? Приносить кофе, подавать круассаны, заказывать билеты на футбол? Зачем там украинские представители, с какой целью?», — саркастически спрашивает депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада приняла законопроект, который предусматривает перезапуск высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов. Согласно документу, отныне международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в комиссию. За законопроект проголосовали 293 депутата при 226 необходимых. Своё одобрение уже выразило посольство США.

«Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины», — прокомментировал итоги голосования президент Зеленский.