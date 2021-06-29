Саранск, 29 июня, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил создать специальную комиссию по ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Наиболее значительный ущерб стихия нанесла в Дубенском районе республики.

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В селах Поводимово, Дубенки, Ардатово 101 жилой дом получил серьезные повреждения, на многих сорваны крыши, жильё требует срочного восстановления. Всего в республике пострадали 107 домов, из которых 96 — частные, 11 — многоквартирные.

Для оценки ущерба, причиненного каждому хозяйству, в Дубенский район выехали представители администрации главы республики и правительства, а также регионального управления МЧС.

По решению врио главы региона адресная материальная помощь будет выделена пострадавшим за счет средств резервного фонда правительства Мордовии. Кроме того, поручено направить в пострадавшие населенные пункты строительные бригады для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, также гроза со шквалистым ветром накануне прошла в Саранске. Повалены около 50 деревьев, повреждены участки газопровода.

Следственное управление СКР по республике проводит доследственную проверку по факту гибели 36-летней женщины, на которую из-за порыва ветра рухнуло дерево.

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