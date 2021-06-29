Саранск, 29 июня, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Жители Мордовии стали все чаще жаловаться в Центр управления регионом (ЦУР) на проблемы с водоснабжением, особенно на фоне аномально жаркой погоды. Сообщения о них поступают из разных районов республики, и не только от жителей частных, но и многоквартирных домов, заявил врио главы республики Артем Здунов.

Пресс-служба правительства Мордовии

Он отметил, что внимательно просмотрел отчет ЦУР и констатировал, что жалоб очень много.

«Люди пишут, звонят, ищут вашей помощи, ваших заместителей, глав муниципальных образований. Воды нет, а найти никого не могут. Я понимаю, что стоит жара — но ведь это не стихийное бедствие. Вы ведь не первый раз с этим сталкиваетесь? У вас какие-то проблемы с техникой или оборудованием?», — негодовал руководитель региона.

Здунов призвал ответственных лиц немедленно разобраться в причинах сложностей с водоснабжением и приступить к их устранению, не дожидаясь реакции прокуратуры. Он подчеркнул, что если ЦУР фиксирует жлобу о нехватке воды, то глава района должен в кратчайшие сроки заняться решением проблемы, выехав на место.

И.о. премьер-министру Владимиру Сидорову было поручено создать и возглавить правительственную комиссию по контролю за бесперебойным и качественным водоснабжением жителей республики. Комиссия займется составлением реестра проблемных объектов в сфере ЖКХ, включая инфраструктуру водоснабжения. Планируется выделить дополнительные средства резервного фонда, что позволит подготовиться к зимнему сезону. Число аварийных объектов должно снижаться ежедневно, заключил врио главы Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 21 июня до настоящего времени в Мордовии наблюдается аномально жаркая погода с температурой воздуха на 9 °C и более выше климатической нормы. В выходные дни, 26−27 июня, в дневные часы столики термометров поднимались до +34°С. Ожидается, что уже 30 июня в республике будет несколько прохладнее, в светлое время суток воздух прогреется до +26°С, ночью температура воздуха составит +17°С.