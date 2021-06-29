Киев, , 20:19 — REGNUM США приветствуют принятие Верховной радой Украины законопроекта об обновлении правил отбора членов высшей квалификационной комиссии судей, поскольку это «важный шагом на пути к комплексной судебной реформе».

Об этом говорится в заявлении посольства США, которое обнародовано вечером 29 июня.

В обращении посольства говорится, что США «с нетерпением» ждут наискорейшего принятия других законопроектов, связанных с судебной реформой, чтобы «закрепить сегодняшнее достижение».

«Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров… в реализации исторической возможности обновить судебную систему Украины в интересах всего украинского народа», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада приняла законопроект, который предусматриваетперезапуск высшей квалификационной комиссии судейпри решающей роли международных экспертов. Согласно закону, отныне международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в комиссию.

В свою очередь, президент Зеленский заявил, что далеко не всем нравится идея привлечения международных экспертов к отбору членов комиссии, что противники этого шага боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, и это «полезный страх».