Матера, , 20:13 — REGNUM Пандемия показала необходимость «интернациональных» ответов на вызовы, которые легко преодолевают государственные границы, заявил на встрече глав МИД страны G20 министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Отвечать на глобальные вызовы можно только с помощью инструментов многосторонней внешней политики и взаимодействия стран между собой, отметил он.

Власти Италии считают, что лидером такой «всемирной многосторонности» должна быть Организация объединенный наций.