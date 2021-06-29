Тверь, 29 июня, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Улучшение демографической ситуации станет главной и основной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет. Об этом 29 июня сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя журналистам своё выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В отличие от ремонта дорог, строек, развития экономики в целом вопросы демографии только деньгами не решить. На ситуацию влияет состояние общества и уверенность наших граждан в завтрашнем дне, желание, чтобы их дети жили в престижном регионе, имели хорошую инфраструктуру, образование, здравоохранение, городскую среду, спортивные, культурные события», — сказал глава региона Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в регионе создана основа для дальнейшего, более масштабного развития.

«Все наши приоритетные направления дальнейшей работы полностью соответствуют решениям президента России Владимира Путина. Это улучшение демографии, помощь молодым и многодетным семьям, развитие здравоохранения, образования, промышленности, инфраструктуры, создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и многое другое», — подчеркнул Игорь Руденя.

Главным потенциалом позитивных преобразований являются жители Тверской области, отметил губернатор.

«Здесь прекрасная природа, глубокая интересная история, богатые культурные традиции. Но все-таки основное богатство — это люди. Коллеги, представители общественности, с которыми мы общаемся и работаем, стали близкими по духу. Те, кто побывал в Тверской области, знают, что здесь очень добрые, надежные люди», — добавил Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения «Единой России» в Твери делегаты проголосовали за выдвижение Игоря Рудени кандидатом от партии на должность губернатора Тверской области. Сегодня же Игорь Руденя представил в Избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора.