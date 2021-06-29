Кострома, 29 июня, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Костроме в возрасте 32 лет скончался российский актёр Ростислав Гулбис. Об этом со ссылкой на агента артиста Екатерину Гольцмансообщает телеканал 360.

Https://www.kino-teatr.ru Ростислав Гулбис

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру»

Актёр скончался 29 июня. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Life», Гольцман пояснила, что причиной смерти артиста его близкие считают ошибку костромских врачей. Официальная причина смерти мужчины не названа.