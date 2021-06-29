29 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 19:53 — REGNUM Акция в Киеве возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которого участники различных украинских националистических партий и организаций обвинили в предательстве и срыве спецоперации по задержанию граждан России, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Федор Бронников. Иуда. 1874

«Что-то на Украине уже все в хитросплетениях запутались. Кто, куда и зачем. Кто кому служит и чьи это всё секретные операции», — считает Галина Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский оказался в своём же капкане. Люди напомнили, что президент Украины заигрался с националистическими группировками, которые теперь требуют от него выполнения своих требований.

«Вилял задом перед фашистами, вилял, но всё без толку. С нормальными людьми окончательно разругался в угоду фашистам, теперь фашисты его дрючат. Кому теперь этот клоун нужен?» — задаётся вопросом Андрей М.

Бандерлоги Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Некоторые комментаторы отметили, что украинские нацисты потеряли страх и набросились на Зеленского, потому что чувствуют свою безнаказанность. Вероятно, украинскому лидеру придётся идти на поводу у радикалов, чтобы удержаться у власти.

«Судя по всему, эти взращенные бандеровцы имеют уже такую силу, что они спокойно могут наброситься на президента. Поэтому тот вынужден с ними считаться», — указал Василий К.

Часть людей считает, что Зеленский действительно предатель и в этой оценке с экстремистами на Украине можно согласиться, но стоит учитывать, что украинский президент предал весь свой народ.

«Нацики недалеки от истины в своих оценках. Но их истина — лишь полуправда. На самом деле, этот выскочка устроил показательное шоу, но, на самом деле, он предал уже всех, кого только можно», — поделился своим мнением Кузьма К.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Другие указали на то, что Зеленский стал большой проблемой не только для украинского населения, которое оказалось кинуто своим главой, но и для своих соратников, а также для глав других государств.

«Сначала предал русских юго-востока, которые на него надеялись и голосовали, потом своего босса — Коломойского, потом и нациков, да и всех украинцев. Хозяев США тоже подставлял. Как Трампа, так и Байдена. Кто и как может теперь ему верить и надеяться на него? Уверен, скоро не только Европа его кинет, но и США. Как можно в таком «террариуме единомышленников» жить? Вот до чего англосаксы доводят, сами такие и других такими делают», — пишет Александр Н.

Террариумы ручной работы. Автор — Ольга Нечаева Павел Ищенко © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто напомнил, что необходимо оградить ДНР и ЛНР от украинского безумия, иначе нацисты и клоуны во власти выпьют всю кровь из жителей Донбасса.

«Россия де-факто спасла крымчан от безумной украинской власти и нацистов вокруг власти на Украине. Сейчас самое главное — спасти народ Донбасса, наш, русский народ», — отметил Евгений К.

Напомним, 28 июня РИА Новости опубликовало материал о том, что участники различных украинских националистических партий и организаций устроили в Киеве акцию возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которого обвинили в предательстве и срыве спецоперации по задержанию граждан России, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера.