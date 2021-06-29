Артур Савин, 29 июня 2021, 19:53 — REGNUM Акция в Киеве возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которого участники различных украинских националистических партий и организаций обвинили в предательстве и срыве спецоперации по задержанию граждан России, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«Что-то на Украине уже все в хитросплетениях запутались. Кто, куда и зачем. Кто кому служит и чьи это всё секретные операции», — считает Галина Е.
Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский оказался в своём же капкане. Люди напомнили, что президент Украины заигрался с националистическими группировками, которые теперь требуют от него выполнения своих требований.
«Вилял задом перед фашистами, вилял, но всё без толку. С нормальными людьми окончательно разругался в угоду фашистам, теперь фашисты его дрючат. Кому теперь этот клоун нужен?» — задаётся вопросом Андрей М.
Некоторые комментаторы отметили, что украинские нацисты потеряли страх и набросились на Зеленского, потому что чувствуют свою безнаказанность. Вероятно, украинскому лидеру придётся идти на поводу у радикалов, чтобы удержаться у власти.
«Судя по всему, эти взращенные бандеровцы имеют уже такую силу, что они спокойно могут наброситься на президента. Поэтому тот вынужден с ними считаться», — указал Василий К.
Часть людей считает, что Зеленский действительно предатель и в этой оценке с экстремистами на Украине можно согласиться, но стоит учитывать, что украинский президент предал весь свой народ.
«Нацики недалеки от истины в своих оценках. Но их истина — лишь полуправда. На самом деле, этот выскочка устроил показательное шоу, но, на самом деле, он предал уже всех, кого только можно», — поделился своим мнением Кузьма К.
Другие указали на то, что Зеленский стал большой проблемой не только для украинского населения, которое оказалось кинуто своим главой, но и для своих соратников, а также для глав других государств.
«Сначала предал русских юго-востока, которые на него надеялись и голосовали, потом своего босса — Коломойского, потом и нациков, да и всех украинцев. Хозяев США тоже подставлял. Как Трампа, так и Байдена. Кто и как может теперь ему верить и надеяться на него? Уверен, скоро не только Европа его кинет, но и США. Как можно в таком «террариуме единомышленников» жить? Вот до чего англосаксы доводят, сами такие и других такими делают», — пишет Александр Н.
Нашлись и те, кто напомнил, что необходимо оградить ДНР и ЛНР от украинского безумия, иначе нацисты и клоуны во власти выпьют всю кровь из жителей Донбасса.
«Россия де-факто спасла крымчан от безумной украинской власти и нацистов вокруг власти на Украине. Сейчас самое главное — спасти народ Донбасса, наш, русский народ», — отметил Евгений К.
Напомним, 28 июня РИА Новости опубликовало материал о том, что участники различных украинских националистических партий и организаций устроили в Киеве акцию возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которого обвинили в предательстве и срыве спецоперации по задержанию граждан России, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера.