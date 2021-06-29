Киев, , 19:30 — REGNUM На этой неделе на Украине официально начинает работать рынок земли, заявил 29 июня в Раде глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

В этой связи правящая партия пригласила министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко прибыть в парламент в пятницу, 2 июля, и отчитаться о ходе реализации земельной реформы.

«Важно, чтобы первые месяцы после открытия рынка прошли в режиме, который будет вдохновлять украинцев еще больше пользоваться своей возможностью распоряжаться землей», — заявил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня правительство Украины заявило, что приняло всю нормативно-правовую базу для запуска земельного рынка с 1 июля 2021 года. В свою очередь, президент Зеленский пообещал, что после старта работы рынка, украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира, и «вся здесь останется».