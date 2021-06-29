Белград, , 19:08 — REGNUM Дочери премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича — Елена и Милена Кривокапич, намерены переселиться из сербской столицы, где проживают со своими семьями, обратно в Черногорию. Об этом они заявили 29 июня.

По словам дочерей черногорского премьер-министра, в сербской прессе в последнее время против них организована настоящая травля, и поэтому они не ощущают себя в безопасности.

Отвечая на обвинения сербской желтой прессы, которая называет их отца «предателем» и «человеком, который плюет сербам в лицо», пока его дети наживают богатство в Белграде, Елена и Милена подчеркнули, что в сербскую столицу они переехали сразу же по окончании университета, начали свое дело и создали семьи. Теперь они посоветуются со своей семьей и с сотрудниками службы безопасности Черногории и примут решение о том, насколько их дальнейшее проживание в Белграде целесообразно.

«Мы понимаем, что заниматься политикой на Балканах иногда подразумевает и слышать не самые приятные слова, но то, чему сербские СМИ подвергают наши семьи, является уже не политикой, а настоящей травлей», — заявили сестры Кривокапич.

Напомним, что сербские политики, общественность и СМИ обрушились с критикой на премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича после того, как парламент Черногории принял резолюцию о «геноциде» мусульман в Сребренице.