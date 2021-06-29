Белград, , 18:49 — REGNUM На Западных Балканах нужно как можно скорее обеспечить условия для соблюдения «четырех главных европейских свобод» — свободы передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Об этом заявили лидеры Сербии, Северной Македонии и Албании — Александр Вучич, Зоран Заев и Эди Рама во время совместной видеоконференции, проведенной 29 июня.

В ходе онлайн встречи собеседники также обсудили дальнейшие шаги в развитии регионального сотрудничества — процесса, который имеет ключевое значение в продвижении Западных Балкан на пути евроинтеграции, сообщила пресс-служба президента Сербии.

По мнению Вучича, Заева и Рамы, страны региона желают присоединиться к Евросоюзу, но в то же время ЕС тоже нуждается в Западных Балканах, так как этот регион находится на его границах, и все балканские страны разделяют европейские ценности.

«Мы понимает, что только через региональное сотрудничество в рамках различных региональных инициатив, таких, как совместный рынок, региональный Шенген, зеленые коридоры или Берлинский процесс, мы можем сблизить наши экономики, поднять уровень благосостояния населения и привлечь большие инвестиции, что было бы невозможно для каждой из наших стран по отдельности», — говорится в сообщении об итогах видео встречи лидеров трех балканских стран.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич выдвинул инициативу по формированию зоны «мини-Шенгена» между Сербией, Албанией и Северной Македонией. По его мнению, это поспособствует экономическому процветанию региона.