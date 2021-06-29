Пушкин, Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля в городе Пушкин. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП с маршруткой в Пушкине (цитата группы «ДТП и ЧП в Петербурге")

ДТП произошло утром 29 июня на пересечении улиц Автомобильной и Сетевой в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга). В результате столкновения маршрутки ПАЗ и грузовика Mercedes погибла 45-летняя пассажирка маршрутки — от удара ее выбросило на проезжую часть.

«По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). Мужчина задержан по статье 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД.