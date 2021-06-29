Москва, , 18:46 — REGNUM Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации «Компания свободы информации». Об этом сообщает 29 июня пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации», «Общество свободы информации») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, поводом для принятия этого решения послужило то, что деятельность НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Сообщается, что сведения об организации были переданы прокуратурой в Минюст России для внесения её в соответствующей перечень.