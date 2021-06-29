Киев, , 18:51 — REGNUM Верховная рада Украины отменила штрафы за выезд граждан из республик Донбасса через Россию.

Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

При обсуждении этого вопроса в Раде заявили, что из-за «действий оккупационных властей украинцы лишены возможности законно выехать с временно оккупированных территорий». Речь идёт о закрытии или ограниченном функционировании некоторых КПВВ в Донбассе, уточнили в украинском парламенте.

При этом депутаты уверены, что жители республик Донбасса «нуждаются в посещении подконтрольной Украине территории» по разным причинам — в первую очередь, связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

Отметим, что до сих пор выезд из республик Донбасса через Россию, в случае установления этого факта украинскими силовиками, наказывался штрафом в размере 1,7 — 5,1 тыс. гривен ($60 — $180), а в случае повторного нарушения — до 8,5 тысячи гривен.