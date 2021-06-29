Кострома, 29 июня, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Транзитные большегрузы разрушили асфальт на костромских дорогах. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Http://www.adm44.ru Большегрузы

С 18 июня из-за жаркой погоды в Костроме ввели ограничения на движение транспорта весом более 12 тонн. Трафик снизился на 44%, однако на «ряде магистральных улиц» образовались колеи и «нарушение целостности верхнего слоя асфальта». По информации чиновников на восстановление трасс понадобится минимум 12 миллионов рублей.

«На въезде в Кострому со стороны Иваново и Ярославля слабый контроль, сил Ространсадзора явно не хватает. При этом ГИБДД не хватает личного состава, чтобы отслеживать соблюдение дальнобойщиками ограничений на проезд в Костроме. Количество патрульных машин в последние годы значительно снизилось. По большей части они занимаются вопросами аварийности. Кроме этого имеет место несогласованность действий между Ространсадзором , ГИБДД, департаментом транспорта», — пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор дорожных вопросов костромского отделения Общероссийского народного фронда, депутат Костромской областной думы Георгий Тащиев .

Как доложил на еженедельном совещании в администрации региона первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец, муниципальные структуры не обладают необходимыми полномочиями, чтобы штрафовать дальнобойщиков за нарушение ограничений. Ространснадзор не имеет возможности выставить дополнительные наблюдательные посты в городе, а сотрудники ГИБДД заняты другой работой. Тем не менее, они «активно включились в работу» с середины прошлой недели и составили 80 протоколов. По мнению губернатора Сергея Ситникова эта работа недостаточна.

«Отмечаю крайне низкий уровень работы по обеспечению сохранения дорог. Двое суток даю на отработку вопроса, связанного с соблюдением региональной административной практики на дорогах. Необходимо обеспечить безопасность на дорогах и сохранность, в том числе, и муниципального имущества», — сказал глава региона на совещании.

По итогу встречи департаментам региональной безопасности и дорожного хозяйства поручили подготовить предложения об усилении мер контроля за большегрузами. Обеспечить слежку за нимипредлагается в том числе с помощью камер.