Большегрузы разрушили костромские дороги на 12 миллионов рублей
Кострома, 29 июня, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Транзитные большегрузы разрушили асфальт на костромских дорогах. Об этом сообщает администрация Костромской области.
С 18 июня из-за жаркой погоды в Костроме ввели ограничения на движение транспорта весом более 12 тонн. Трафик снизился на 44%, однако на «ряде магистральных улиц» образовались колеи и «нарушение целостности верхнего слоя асфальта». По информации чиновников на восстановление трасс понадобится минимум 12 миллионов рублей.
Как доложил на еженедельном совещании в администрации региона первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец, муниципальные структуры не обладают необходимыми полномочиями, чтобы штрафовать дальнобойщиков за нарушение ограничений. Ространснадзор не имеет возможности выставить дополнительные наблюдательные посты в городе, а сотрудники ГИБДД заняты другой работой. Тем не менее, они «активно включились в работу» с середины прошлой недели и составили 80 протоколов. По мнению губернатора Сергея Ситникова эта работа недостаточна.
По итогу встречи департаментам региональной безопасности и дорожного хозяйства поручили подготовить предложения об усилении мер контроля за большегрузами. Обеспечить слежку за нимипредлагается в том числе с помощью камер.