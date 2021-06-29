Архангельск, , 18:29 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил министром культуры региона Оксану Светлову, возглавлявшую до сих пор музейное управление московского парка культуры и отдыха имени М. Горького. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Оксана Сергеевна имеет большой опыт работы в федеральном министерстве культуры и федеральных учреждениях культуры. Надеюсь, что ее желание работать, знания и опыт послужат развитию сферы культуры и туризма Архангельской области», — подчеркнул глава регионального правительства Алексей Алсуфьев, представляя Светлову.

Напомним, ранее пост министра культуры Архангельской области занимала Вероника Яничек. Должность главы ведомства она покинула в сентябре 2020 года.

Справка:

С 2008 по 2011 год работала в государственном музейно-выставочном центре «Росизо», в 2011—2013 годах — во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

С 2013 по 2015 год Оксана Светлова занимала различные должности в департаменте культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации, после чего вернулась на работу в государственный музейно-выставочный центр «Росизо», где до 2019 года возглавляла дирекцию по выставочной деятельности. С февраля по сентябрь 2019 года — начальник музейно-выставочного отдела парка «Зарядье».

С сентября 2019-го до назначения на пост министра культуры Архангельской области занимала должность руководителя музейного управления Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького.