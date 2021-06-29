Киев, , 18:34 — REGNUM Турецкая оборонная компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт на поставку 14 двигателей с украинской «Мотор Сич».

Соответствующее заявление Turkish Aerospace Industries цитируют сегодня, 29 июня, центральные украинские СМИ.

Украинские сторона будет поставлять двигатели для многофункционального тяжелого боевого вертолета. Другие подробности, в частности, сумма контракта и даты его выполнения, в настоящий момент неизвестны. В «Мотор Сичи» достижение договоренностей с Турцией пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине проходит процесс перехода компании «Мотор Сич» в государственную собственность. Ранее предприятие хотели купить китайские инвесторы, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через СБУ и СНБО аннулировали заключенные соглашения. В июне стало известно, что госпредприятие «Антонов» заказало у «Мотор Сичи» четыре двигателя за 400 млн грн для своих новых самолетов.