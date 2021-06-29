Тамбов, 29 июня, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В новом микрорайоне Тамбова «Телецентр» понациональному проекту «Образование» ведется строительство новой школы, рассчитанной на 2425 мест, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Стоимость объекта составит 1,7 млрд рублей.

Карта Тамбовщины. Фото с портала органов власти Тамбовской области

Накануне глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочее совещание по теме строительства этого учебного заведения. Планируется, что новая школа будет открыта в конце 2022 года.В целом на ее строительство и оборудование планируют потратить 1,7 млрд рублей, более 80 процентов этой суммы финансирует федеральный бюджет.

«Мы продолжаем создание новых ультрасовременных условий вобразовании. Национальные проекты способствуют этому», — сказал Александр Никитин.

Сегодня, 29 июня, журналисты побывали на строительной площадке. Как выяснилось, для нового образовательного учреждения готовили документацию на основе проекта самой большой современной школы региона «Сколково-Тамбов», рассчитаннойна 97 классов в одну смену. Этот проектбыл доработан под новую концепцию образовательной модели «школа — вуз — предприятие» с ориентиром на подготовку элитных кадров для инновационного сектора промышленности.

Структуру новой школы составят 11 центров по разным профилям. Среди них — IT-технологии и робототехника, математика и прикладные технологии, здоровьесбережение и естественные науки, центры зарубежной филологии, эстетического образования и обществоведческих дисциплин. Кроме того, появятся многофункциональные помещения, в том числе зрительный зал на 700 мест, коворкинг-центр для общего пользования при проектной деятельности, малый лекционный зал.

На территории школы будут оборудованы зоны отдыха, учебно-опытная зона с метеорологической и географической площадками, физкультурно-спортивная зона со стадионом, беговыми дорожками, хоккейной, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом, тренажерно-гимнастическими площадками. Для защиты детей от природных воздействий на площадках запроектированы теневые навесы.

Задача власти — обеспечить необходимой социальной инфраструктурой новые городские территории.Только в этом годув микрорайоне «Телецентр» построят 35 тысяч квадратных метров в жилых комплексах «Школьный» и «Европейский», большая современная школа здесь будет необходима. В этом году в строительство объекта инвестирован почти миллиард рублей.

«Воплощается концепция 15-минутного города: все необходимое должно быть в шаговой доступности. В перспективе это и стадион, и учреждения культуры, и набережная… Школа — ключевой и очень ответственный объект микрорайона. Исполнитель имеет опыт возведения социальных объектов и отличается хорошим качеством работ. Есть уверенность, что утвержденный график будет соблюден», — рассказалисполняющий обязанностиначальника управления градостроительства и архитектуры областиАлександр Борзых.

«Школа будет адаптирована под доступную среду, будет иметь независимые источники тепла и энергии благодаря собственной котельной и трансформаторнойподстанции. Мы за месяц основательноподготовили площадку под корпуса, сегодня возводим первый корпус из девяти. Планируем к зиме подготовить закрытый контур здания», — рассказал генеральный подрядчик, руководительООО «АльянсСтройСервис»Антон Карганов.

В настоящее время в Тамбовской области школы строятся также в Котовске и Умёте. Прорабатывается вопрос о включении в соответствующую федеральную программу строительствоещедвух школ —в микрорайоне «Майский»областного центра ивпритамбовском селе Бокино.