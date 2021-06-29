Малоярославецкий район, Калужская область, 29 июня, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальной сети прокомментировал ситуацию, связанную с нападением группы граждан на приют бродячих животных под Малоярославцем, заявив, что «поступило много обращений по этому вопросу».

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Бездомная собака

«За последние дни много обращений, связанных с конфликтом вокруг приюта собак в Малоярославецком районе. Конечно же, я поручил разобраться в этом вопросе. Ситуация выглядит следующим образом. В одном из СНТ Малоярославецкого района собственница земли решила организовать на участке приют для собак. И стала собирать у себя на территории бездомных животных и помогать им. Не всем из ее соседей это понравилось. Вот этот затянувшийся между участниками СНТ конфликт и стал предметом обсуждения. Полиция и прокуратура уже разбираются в обстоятельствах конфликта», — отметил Владислав Шапша.

По информации местных СМИ, в ночь на 25 июня в коттеджном поселке Приозерье шестеро граждан ворвались на на квадроциклах и с битами на территорию приюта для бродячих животных. Они вынесли ворота, избили собак, владельцев и сотрудника приюта, повредили служебную машину с криками вернуться и сжечь приют. Полиция завила о проведении проверки.

Между тем, ещё два года назад прокурорская проверка настоятельно рекомендовала закрыть приют. В частности, прокуратурой было установлено, что хозяйкой приюта не соблюдалось безопасное содержание собак. Животные гуляли без намордников, поводков и сопровождения. Ограждение участка не исключало проникновение собак на чужую территорию. Допущено нарушение СанПин норм. Волонтерская деятельность приюта осуществлялась без создания ИП или юрлица. Содержание животных велось из частных средств, а также с привлечением пожертвований. Судом решение о вывозе собак было принято еще в 2019 году. Однако он продолжает существовать.

Очередной конфликт, связанный с приютом для бродячих собак «Гуд дог» в Малоярославецком районе не мог оставить без внимания калужскую группу «ВКонтакте». Неравнодушные люди вступили в заочный спор с губернатором Шапшой. Вот что пишет в социальной сети пользователь Татьяна Е.

«Уважаемый Владислав Валерьевич, Вы сами-то хотели бы по соседству у забора своего дома кучи мешков с экскрементами животных и бегающими вокруг этого крысами? Всегда надо отталкиваться от себя, чтобы понять других. Это ТСН! У нас дети, пенсионеры и люди приезжают на свои участки отдыхать, а не нюхать отходы собак, просыпаться и ложиться с лаем, а порой и воем! Прочитав Ваш пост, мы были поражены тем, что благополучие людей оказалось на самом последнем месте. Приезжайте к нам, посмотрите реалии. Может быть, заберёте своих друзей к себе поближе!».

По мнению пользователя Дмитрия С., «эти помощники собакам только хуже делают, теперь в каждом дворе стая собак бегает с биркой в ухе, за детей страшно, огромные!».

Своё мнение у Елены М.: «Ну так помогите этой доброй женщине — выделите участок с коммуникациями, помогите материально, раз нет возможности открывать муниципальные приюты. А на месте её частной собственности организуйте стационарную помощь людям без определённого места жительства — глядишь, и соседи будут рады. Проверку вы проведёте и что? — на улицу собак выгоните? Лучше займитесь реальяной помощью животным. А соседи всегда будут чем-нибудь недовольны: то птицы гадят, то дети кричат, то солнце не в той стороне встало,… Не травите женщину своими проверками! Зоозащитникам и так тяжело — всё в одиночку тянут, в том числе и за вас, господа бюрократы». Ей вторит пользователь сети Елена П.: «Возможность открывать приюты есть. Нет желания. И это странно, учитывая, какие нереальные бюджетные суммы вливаются в неэффективный отлов».