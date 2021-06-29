Варшава, , 18:02 — REGNUM Ведущие страны Западной Европы выступают против расширения Евросоюза. Об этом заявил 29 июня депутата Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский в интервью Polskie Radio 24.

«Западноевропейские страны больше не желают принимать новых членов в ЕС. Это связано с разочарованием в процессе расширения проекта. Они получили от этого меньше выгод, чем ожидалось», — заявил Ващиковский.

В то же время он отметил, что Польша и иные страны Восточной Европы наоборот продвигают расширение Союза.

«И мы должны совместными усилиями отстаивать наши интересы перед ведущими странами Западной Европы. Новые члены ЕС все громче заявляют о себе — они не хотят подчиняться воле более сильных», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня состоялась встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия). В рамках мероприятия страны Вышеградской группы приняли решение способствовать присоединению всех балканских государств к ЕС.