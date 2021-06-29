Бишкек, , 17:57 — REGNUM Таджикские и киргизские власти продолжат решать приграничные вопросы и описывать линию общей границы. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По словам Жапарова, Киргизия в своей внешней политике остается приверженной всем ранее достигнутым договоренностям по вопросам границы, региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере.

«Для Киргизии и Таджикистана особо важно продолжать укрепление доверия между народами двух стран, особенно в районе границ», — подчеркнул он.

Президент Киргизии отметил, что в этой связи киргизские и таджикские власти договорились усилить работу по пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения.

«Киргизская сторона выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.