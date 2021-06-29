Москва, , 17:42 — REGNUM Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков вошли в общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее решение было принято во вторник в ходе съезда Партии пенсионеров в Москве. Владимир Ворожцов уточнил, что съезд также утвердил список из 341 фамилии и сформировал 36 региональных групп. Также были определены 200 кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

«Мы видим свою миссию в повышении уровня жизни пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Ибо они сегодня в наиболее тяжелом социальном положении. В это же время, предлагая меры, направленные на реализацию чаяний старшего поколения, мы добиваемся социально-экономических преобразований в интересах всех слоев общества, всех возрастных групп», — сказал Владимир Бураков в ходе выступления на съезде партии.

При этом он подчеркнул, что партия ориентируется также на защиту «молодых людей, которые оказались сегодня в столь же непростой социальной ситуации, как и представители старшего поколения».

Партия выступает за создание социального кодекса, который позволит покончить «с запутанностью и противоречивостью нынешнего социального законодательства», — сказал Владимир Бураков.

«Партия пенсионеров считает необходимым упорядочить социальное законодательство, сделать его единым во всех регионах России, создать действенные механизмы реализации социальных прав. Принятие социального кодекса позволит устранить опасное межрегиональное неравенство: жители малых городов и регионов, находящиеся в сложной экономической ситуации, смогут рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Петербурге», — отметил Владимир Бураков.

Он отметил, что партия будет добиваться существенного увеличения пенсий, а также их назначения в соответствии со стажем, а не с достижением определенного возраста.

«Минимальный размер трудовой пенсии должен составлять 70% от средней заработной платы. Пенсии всех групп пенсионеров необходимо регулярно индексировать, независимо от того, продолжает ли пенсионер трудовую деятельность или нет. Бабушки и дедушки, участвующие в воспитании внуков, должны получить дополнительные годы к имеющемуся у них трудовому стажу», — добавил Бураков.

Он также отметил, что «как можно быстрее необходимо ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета».Еще одно направление в программе партии касается развитие системы здравоохранения.

«Предоставление медицинской помощи должно рассматриваться не как оказание гражданину услуги, а как исполнение государством своей важнейшей обязанности. Необходимо полностью изгнать из сферы здравоохранения бухгалтерский подход, когда во главу угла ставится экономическая целесообразность и эффективность», — подчеркнул Владимир Бураков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17−19 сентября).Отметим, Партия пенсионеров имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой «парламентской льготой» — это означает, что для участия в выборах партии не нужно собирать подписи избирателей.