Москва, 29 июня 2021, 17:42 — REGNUM Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков вошли в общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее решение было принято во вторник в ходе съезда Партии пенсионеров в Москве. Владимир Ворожцов уточнил, что съезд также утвердил список из 341 фамилии и сформировал 36 региональных групп. Также были определены 200 кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.
При этом он подчеркнул, что партия ориентируется также на защиту «молодых людей, которые оказались сегодня в столь же непростой социальной ситуации, как и представители старшего поколения».
Партия выступает за создание социального кодекса, который позволит покончить «с запутанностью и противоречивостью нынешнего социального законодательства», — сказал Владимир Бураков.
Он отметил, что партия будет добиваться существенного увеличения пенсий, а также их назначения в соответствии со стажем, а не с достижением определенного возраста.
Он также отметил, что «как можно быстрее необходимо ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета».Еще одно направление в программе партии касается развитие системы здравоохранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК РФ принял решение провести голосование в течение трех дней (17−19 сентября).Отметим, Партия пенсионеров имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой «парламентской льготой» — это означает, что для участия в выборах партии не нужно собирать подписи избирателей.