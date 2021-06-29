Ярославль, 29 июня, 2021, 17:28 — ИА Регнум. 29 июня правительство России распределило дополнительные бюджетные средства, которые получат регионы на ремонт дорог. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Всего по стране будет выделено 30 миллиардов, которые регионы потратят на ремонт не менее 2 тысяч километров автомобильных дорог в 84 регионах.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», Ярославская область получит 300 млн рублей.

«Прошу максимально быстро довести средства до субъектов Российской Федерации, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшие месяцы, как поручил глава государства», — сказал на заседании правительства России его председатель Михаил Мишустин.

В ярославском правительстве пока не смогли сказать, на какие именно дороги пойдут дополнительные деньги.