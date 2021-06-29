Тула, 29 июня, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут» подписали 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поприветствовала участников подписания в режиме ВКС.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«Проект станет новым импульсом для развития туристического потенциала региона. Нам предстоит много работы. Вскрывая новые и новые пласты, мы сможем показать все культурно-историческое наследие нашего края, используя современные туристические продукты», — отметил Алексей Дюмин.

Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского дома Романовых. Тульская область станет 22-м регионом который стал участником проекта.

«Тульская область — это регион, который сохранил традиции и преемственность истории императорской России. Архитектурное и культурное воплощение исторического наследия мы видим в памятниках, а когда памятники в хорошей сохранности — это дает новые возможности для туризма», — отметила на церемонии Анна Громова.

Алексей Дюмин подчеркнул, что участие в проекте позволит Тульской области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Зарина Догузова отметила, что в Туле есть всё, что отвечает запросам современного туриста — современная инфраструктура, новые креативные пространства, новые отели.