Каракас, , 18:44 — REGNUM Постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Хорхе Валеро во вторник, 28 июня, осудил односторонние принудительные меры США в отношении его страны в сфере образования, науки и культуры. Об этом сообщает Prensa Latina.

Дипломат заявил, что агрессивность Вашингтона мешает Венесуэле в полной мере реализовать свои программы по обеспечению всеобщего доступа к образованию, науке и культуре. Американские санкции также ограничивают закупку музыкальных инструментов и способствуют эмиграции талантов.

Валеро также упомянул о последствиях экономической блокады и о том, как пагубно она влияет на приобретение вакцин от коронавируса. При этом дипломат оценил стойкость Венесуэлы и ее способность продолжать функционировать вопреки санкциям США, которые сократили налоговые поступления на 99% и стремятся нанести удар по нефтяной промышленности — главному экономическому сектору страны.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти продолжат вводить санкции в отношении Венесуэлы и Кубы из-за якобы нарушений прав человека в этих странах. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен10 июня в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса.