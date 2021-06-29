Киев, , 17:18 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 29 июня, приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил.

В ходе голосования в первом чтении документ поддержали 320 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас, согласно законодательству, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих. По новому закону, численность ВСУ должна увеличиться до 261 тысячи человек, из них 215 тысяч — это военнослужащих.

Как заявили в парламенте, увеличения численности армии напрямую связано с утверждением законопроекта о «национальном сопротивлении».

Напомним, что ранее власти Украины заявляли, что намерены решать существующие конфликты, в частности, в Донбассе исключительно мирным и дипломатическим путём.