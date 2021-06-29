Киев, , 17:09 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 29 июня, приняла в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления.

В поддержку этого документа проголосовали 318 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, депутаты постановили сократить вдвое сроки для подготовки законопроекта ко второму чтению — с тем, чтобы реализация его положений была возможна уже с 1 января 2022 года.

При рассмотрении вопроса в Раде присутствовал министр обороны Украины Андрей Тарана, пояснивший депутатам, что принятие законопроекта предоставит возможность для развития системы территориальной обороны и сопротивления, «которые, вкупе с подготовкой населения к защите государства создадут надежную основу для противодействия агрессии».

Согласно прозвучавшей при рассмотрении вопроса информации, законопроект предлагает сформировать на Украине «национальное сопротивление», то есть содействовать максимально широкому привлечению гражданам к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.