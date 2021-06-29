Кострома, 29 июня, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Костромской области утверждена программа обеспечения системы образования кадрами. Документ опубликован на сайте регионального департамента образования и науки.

Цитата из кинофильма «Большая перемена» Преподаватели

Программа оценивает кадровый состав и формулирует меры по сокращению дефицита педагогических работников школ, детсадов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования.

Всего в системе образования Костромской области работает 11,6 тысячи педагогов. 89,9% из них женщины и 10,1% — мужчины. Проблема «старения» педагогических коллективов наиболее актуальна для системы общего образования. На данный момент в ней работают лишь 22% молодых педагогов в возрасте до 35 лет, за последние 4 года доля «юных» кадров увеличилась на 2,2%.

Больше всего педагогов пенсионного возраста — 40% работают в Кологривском районе. В подавляющем количестве муниципалитетов доля пожилых учителей превышает 30% от общей численности педагогического состава. В Павинский и Пыщугский районы области молодые специалисты не трудоустраивались второй год подряд.

Чтобы решить проблему дефицита кадров Костромской области необходимо привлечь более 2,6 тысячи специалистов. В детские сады региона требуется 519 человек, в колледжи, техникумы и вузы — 483 работника, в дополнительное образование — 125 педагогов. Система общего образования нуждается в 1,5 тысяче специалистов. Наиболее востребованные специальности — учителя начальных классов (276 человек), русского языка и литературы (199 человек), математики (171 человек), иностранного языка (158 человек).

Департамент образования и науки предлагает бороться с дефицитом кадров несколькими способами. Среди них — увеличение количества целевых договоров в Костромском государственном университете и педагогических колледжах. За 2021−2027 годы региону необходимо заключить как минимум 1740 таких соглашений. Количество профильных педагогических классов в регионе к 2027 году должно быть увеличено вдвое — с 50 до 100.

В регионе планируют создать центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его специалисты будут помогать учителям «своевременно адаптироваться» к технологическим и содержательным изменениям в программах и строить «индивидуальные образовательные маршруты».

Департамент отмечает, что для решения проблемы дефицита муниципалитеты должны придумать дополнительные меры социальной поддержки учителей. Чиновники предлагают радовать педагогов отдыхом в санаториях, абонементами в музеи и скидками на концерты.

Программа по борьбе с дефицитом кадров в системе образования рассчитана на 2021 — 2027 годы. Департамент полагает, что при её реализации могут возникнуть трудности, связанные с изменением федерального законодательства и нежеланием учительских коллективов адаптироваться к новым условиям жизни.