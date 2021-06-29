Ярославль, 29 июня, 2021, 16:55 — ИА Регнум. 29 июня в Одинцовском районе Московской области в аварию попал автомобиль «Тесла» под управлением сына председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Об этом сообщает портал 76.ру.

Yarnews.net Последствия аварии

На Подушкинском шоссе недалеко от Барвихи водитель не справился с управлением и вылетел в пруд. Сын Степаненко не пострадал.

Машину уже достали из водоёма, она получила серьёзные повреждения. По данным СМИ, сыну Степаненко 21 год.