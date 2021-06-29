Стокгольм, , 17:35 — REGNUM 29 июня лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен провел встречу с тальманом Андерасом Норленом, в ходе которой он дал понять спикеру Риксдага, что готов занять пост премьер-министра Швеции без гарантии того, что парламент одобрит осенний законопроект бюджета, подготовленный его правительством. Политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон в своей авторской статье отмечает, что такой «тактический маневр» позволит Лёвену удержать власть. Однако в этом случае существенно возрастают риски нового политического кризиса этой осенью, когда дело дойдет до непосредственного голосования по бюджетному законопроекту.

«Ни одному другому премьер-министру не удалось пережить столько политических кризисов, как Стефану Лёвену. Несмотря на сложную парламентскую ситуацию, он снова может оказаться в победителях.

Опять же, похоже, его тактика заключается в том, чтобы отложить окончательное решение в надежде найти его позже. Ранее это также было повторяющимся элементом в антикризисном управлении Стефана Лёвена.

На этот раз это может представлять из себя тактический ход, который закрепит за ним пост премьер-министра.

Послание Стефана Лёвена после встречи с тальман заключается в том, что он готов занять пост премьер-министра, не получив предварительно поддержки в Риксдаге для предстоящего одобрения бюджета правительства.

Такое послание может поводом как для «Центристов», так и «Левых», чтобы одобрить его кандидатуру на пост премьер-министра…

Заявления Стефана Лёвена во вторник (29 июня — прим. ИА REGNUM) означает, что вопрос о предстоящем осеннем бюджете будет отложен, по крайней мере, до конца лета. Таким образом, Стефан Лёвен получает драгоценное время, чтобы попытаться найти решение путем переговоров, которое обеспечит поддержку осеннего законопроекта бюджета со стороны парламентариев», — написал Кнутсон.

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