Стокгольм, , 17:33 — REGNUM Сегодня, 29 июня, в рамках переговоров с тальманом Андреасом Норленом лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен обсудил со спикером Риксдага вероятность своего повторного назначения на пост премьер-министра Швеции. После встречи Лёвен выступил с публичным заявлением, передает новостная служба SVT Nyheter.

Как заявил Лёвен, он готов вернуться на пост премьер-министра после своей добровольной отставки 28 июня. Однако в должность он вступит, будучи не уверенным, что Риксдаг поддержит проект весеннего бюджета Швеции.

«Если правительство, которое буду возглавлять, не добьется принятия бюджета, я покину свой пост. Я уйду. Это послание, которое я передал тальману», — заявил Стефан Лёвен на пресс-конференции.

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