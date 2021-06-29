Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Президент США Джо Байден отправится в штат Мичиган в рамках кампании по вакцинации населения. Поездка состоится 3 июля, в следующую пятницу, сообщает 29 июня пресс-служба Белого дома.

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Визит президента в Мичиган, где он выиграл по количеству набранных голосов во время выборов 2020 года, состоится за день до Дня независимости Америки, который ежегодно отмечают 4 июля.

К этому дню администрация Байдена надеется вакцинировать 70% взрослого населения страны. Тем не менее, правительство отметило, что, возможно, не сможет выполнить обещанную цель несмотря на то, что вакцинация населения действительно идет полным ходом.

Вице-президент Камала Харрис должна посетить Детройт, штат Мичиган в понедельник, 6 июня, чтобы призвать граждан привиться от коронавируса. Официальные источники сообщили, что Харрис с мужем Дагом Эмхоффом и первой леди США Джил Байден также отправится в Лас-Вегас, штат Невада, потому что большое количество людей в стране до сих пор относятся к вакцинации с недоверием.

Напомним, что согласно статистике Bloomberg, 54% взрослого населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины, а еще 46,3%полностью вакцинированы.