Магадан, 30 июня, 2021, 03:25 — ИА Регнум. О ходе строительства траулеров «Маг-Си» на Хабаровском судостроительном заводе и о серьезных проблемах, сопряженных с этими работами, рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор «Тихоокеанской рыбопромышленной компании» и «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов.

Пресс-служба ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» Строительство двух краболовов на Хабаровской верфи

Позитивной новостью является то, что строительство обоих краболовов идет согласно графику и без нареканий по качеству выполнения работ. Но негативная новость в том, что усилия эти тяжело даются руководству судоверфи, которое буквально мечется по стране в поисках специалистов, качественных материалов и т. д. Михаил Которов подчеркивает: у завода, входящего в Объединенную строительную госкорпорацию, долгов на 12 миллиардов, он, по сути, находится в предбанкротном состоянии.

«Счета заблокированы, поэтому мы сами оплачиваем все поставки, вплоть до бытовых расходников для рабочих. Хабаровские корабелы стараются, нам их не в чем упрекнуть, но сама ситуация, по моему глубокому убеждению, абсолютно ненормальная. Не с этого надо было начинать возрождение судостроительной отрасли», — уверен Котов.

Начинать, по его мнению, нужно было с капитальных вложений государства в создание сети судоремонтных баз. Ведь промысловое судно в среднем эксплуатируется 30−40 лет, а если его беречь — и того дольше, поэтому рыбакам неактуально часто покупать новые траулеры, а важнее ремонтировать те, что есть, причем каждый год. И вот как раз это делать негде — по крайней мере на Дальнем Востоке, где судоремонт был разрушен параллельно с судостроением. В итоге приходится ходить на ремонт в Китай и Южную Корею.

«Корейцы первые поняли, что действительно нужно рыбакам, и построили великолепные ремонтные базы. Государство построило, заметьте. И уже готовый бизнес продало тому, кто способен им грамотно управлять и развивать. Результат: буквально за несколько лет бедная Корея превратилась в процветающее государство. Бизнес исправно платит налоги, население обеспечено рабочими местами, в том числе за счет российских рыбаков, которым негде ремонтироваться», — рассказал Котов.

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