Киев, , 16:24 — REGNUM Не только крупные украинские олигархи зарабатывают сотни миллионов долларов в России, но и сотни бизнесменов среднего уровня, и в этой связи становится понятно, что атака власти на лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это исключительно политические репрессии против оппозиции, пишет в статье для делового издания «Капитал» украинский политический и экономический публицист Дмитрий Джангиров.

Джангиров пояснил, что есть целый список бизнесменов Украины, которые до сих пор активно торгуют с Российской Федерацией, несмотря на все политические заявления власти.

«Если ты, например, «отраслевой олигарх» и хочешь торговать с Россией, то желательно быть иностранным инвестором. Если с иностранным паспортом не повезло, а торговать со «страной-агрессором» ну очень выгодно, остается одно — быть настоящим патриотом. Например, фармакологическая компания «Фармак» недавно признала торговлю с РФ. Но, как выяснилось, это был акт патриотизма: таким образом украинский производитель обеспечивает медикаментами украинцев, проживающих на российской территории», — саркастически отметил публицист.

«В целом даже по открытым источникам можно легко установить, что Ахметов имеет серьезные бизнес-активы в России, товарооборот предприятий Пинчука с РФ составляет десятки миллионов долларов, свой гешефт на ферросплавной «теме» имеют «приватовцы» во главе с Коломойским. И в этой связи становится ясно, что любые претензии власти к Виктору Медведчуку являются, мягко говоря, несправедливыми и надуманными. Настоящая причина заключается в том, что большинство избирателей, разочаровавшихся в Зеленском, уходят именно к «ОПЗЖ» Медведчука», — продолжил Джангиров.

Он отметил, что согласно данным соцопросов, примерно семь из десяти избирателей Зеленского уходят именно к ОПЗЖ, и, соответственно, обвинения в связях с Россией выглядят не более чем повод для политических репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком.

«Да и вообще смешно говорить о претензиях со стороны власти, потому что именно правящие «зеленые» сегодня подают всем пример, зарабатывая миллионы на российском рынке… Если же говорить о бизнесе среднего уровня, то есть примеры сотен коммерсантов средней руки, хорошо зарабатывающих на экспорте на российский рынок и на поставках российской продукции на рынок Украины», — заключил политический и экономический публицист Дмитрий Джангиров.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным государственной таможенной службы Украины, по итогам 2020 года Россия всё еще входила в тройку основных торговых партнеров Украины. Импорт из России на Украину составил $4,6 млрд, экспорт — $2,7 млрд. В середине июня стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не намерен выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала «100 000 минут вместе» студии «Квартал 95» российскому телеканалу «СТС» в обход действующих экономических санкций.