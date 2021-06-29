Тверь, 29 июня 2021, 16:10 — REGNUM Игорь Руденя представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора на второй срок 29 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Сегодня же единогласное решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернаторы от «Единой России» было принято на втором этапе конференции региональной отделения партии.

Руденя подал документы на пост губернатора Тверской области на второй срок
Руденя подал документы на пост губернатора Тверской области на второй срок
Пресс-служба правительства Тверской области

«Наша сила в том, что мы работаем с народом и для народа. Разрабатываемая стратегия социально-экономического развития нашего региона на ближайшие пять лет определяет конкретные задачи, которые мы обсуждали вместе с каждым главой муниципального образования, которые были также внесены и поддержаны первичными отделениями партии. Очень важно, что все предложения и планы выверены с нашими гражданами, которые активно принимают участие в развитии региона», — подчеркнул Игорь Руденя на конференции.

Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из девяти глав регионов, которых также будут избирать в этот день, Игорь Руденя выдвинулся одним из первых.