Тверь, , 16:10 — REGNUM Игорь Руденя представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора на второй срок 29 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Сегодня же единогласное решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернаторы от «Единой России» было принято на втором этапе конференции региональной отделения партии.

Руденя подал документы на пост губернатора Тверской области на второй срок Пресс-служба правительства Тверской области

«Наша сила в том, что мы работаем с народом и для народа. Разрабатываемая стратегия социально-экономического развития нашего региона на ближайшие пять лет определяет конкретные задачи, которые мы обсуждали вместе с каждым главой муниципального образования, которые были также внесены и поддержаны первичными отделениями партии. Очень важно, что все предложения и планы выверены с нашими гражданами, которые активно принимают участие в развитии региона», — подчеркнул Игорь Руденя на конференции.

Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из девяти глав регионов, которых также будут избирать в этот день, Игорь Руденя выдвинулся одним из первых.