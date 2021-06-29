Душанбе, , 16:01 — REGNUM Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали четыре совместных документа по итогам переговоров, которые продолжались около шести часов, 29 июня сообщает агентство «Азия-плюс».

Одной из основных тем встречи стало урегулирование спорных вопросов по границе. Однако среди подписанных документов нет соглашений, связанных с границей.

По итогам встречи подписаны совместное заявление, соглашение о пенсионном обеспечении и социальном страховании, соглашение между информационными агентствами «Кабар» и «Ховар», а также меморандумы в сфере молодежной политики и госслужбы.

Совместное заявление президентов Таджикистана и Киргизии пока не опубликовано.

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