Москва, 29 июня 2021, 15:55 — REGNUM Российский президент Владимир Путин действительно запланировал встречу с участниками Олимпиады в Токио 30 июня. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 29 июня.
Ранее о намерении президента встретиться со спортсменами в преддверии их отъезда в Японию сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.
«Да, [будет встреча] с олимпийцами», — сказал Песков ТАСС.
Кроме того, 30 июня в графике президента предусмотрена встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и прямая линия с гражданами РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены лишены права выступать под государственным флагом, вместо него будет использован флаг Олимпийского комитета России. При награждениях спортсменов будет звучать музыка Петра Чайковского, а не национальный гимн.
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