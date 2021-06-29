Москва, , 15:55 — REGNUM Российский президент Владимир Путин действительно запланировал встречу с участниками Олимпиады в Токио 30 июня. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 29 июня.

Ранее о намерении президента встретиться со спортсменами в преддверии их отъезда в Японию сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

«Да, [будет встреча] с олимпийцами», — сказал Песков ТАСС.

Кроме того, 30 июня в графике президента предусмотрена встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и прямая линия с гражданами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены лишены права выступать под государственным флагом, вместо него будет использован флаг Олимпийского комитета России. При награждениях спортсменов будет звучать музыка Петра Чайковского, а не национальный гимн.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин 30 июня проведёт встречу с олимпийской сборной России