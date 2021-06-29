Кишинёв, , 15:54 — REGNUM Правительство Молдавии начало переговоры о закупке в России крупной партии вакцины «Спутник V». Об этом 29 июня на брифинге сообщил государственный секретарь минздрава республики Игорь Куров.

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«Наше первое намерение — 700 тысяч доз, о которых мы объявили в официальном письме, и мы ждём ответа, чтобы узнать, доступна ли партия», — сказал Куров.

Он добавил, что пока не может назвать точную дату, когда получится приобрести российскую вакцину. Переговоры ведутся с Российским фондом прямых инвестиций.

Напомним, в ходе марафона вакцинации, который прошёл в Кишинёве 26 июня, прививку сделали 462 человека, из которых 4000 — привили «Спутником V».

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