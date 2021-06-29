Москва, , 15:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 1 июля в режиме видеоконференции примут участие в пленарном заседании восьмого форума регионов двух стран. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«Первого июля президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии (в режиме видеоконференцсвязи)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тема пленарного заседания — «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации». При этом уточняется, что в число участников форума также входят руководство Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, правительств двух стран, Постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Белоруссия объединяют и будут объединять усилия, а также действовать совместно против стоящих вызовов и угроз