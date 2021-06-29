Магадан, 30 июня, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Программа строительства траулеров за квоты на отечественных верфях провалена по срокам. Но сама программа была обречена на провал изначально, заявил автору ИА REGNUM президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор «Тихоокеанской рыбопромышленной компании» и «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов.

Е.Зеленкова Михаил Котов, президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор «Тихоокеанской рыбопромышленной компании» и «Маг-Си Интернешнл»

Будучи составлена обитателями московских кабинетов, которые по морю ходили в лучшем случае как пассажиры круизных лайнеров, не знают ни труда рыбаков, ни истинной ситуации в рыбной отрасли, эта программа глубоко оторвана от действительности, говорит Михаил Котов. Хуже того: даже с основами экономики у авторов не заладилось, раз уж они заставили промысловиков строить суда на российских верфях, сперва не создав эти самые верфи.

«Не просто откопать из руин здания старых советских заводов, агонизирующих последние три десятка лет, а избавить их от многомиллиардных долгов (как может эффективно работать предприятие, у которого за долги арестованы счета?), оснастить цеха современным оборудованием, отладить работу смежных производств для поставок качественных материалов. Но прежде всего — выучить специалистов. В стране не осталось толковых корабелов! Даже резчика, гибщика по металлу или хорошего сварщика найти — страшная проблема, не говоря уже об инженере-проектировщике. Куда ни глянь — одни менеджеры по продажам. Вот они и продают — крабовые квоты, например», — уверен Котов.

Читайте интервью в материале Владимира Станулевича «Абсурд на руинах: жизнь рыбопромышленника в Магадане».