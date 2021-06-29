Пожар на мусорном полигоне в Ярославской области до сих пор не потушен
Рыбинск, Ярославская область, 29 июня, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново» в Рыбинске не могут потушить уже 9 дней — с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар начался вечером 20 июня. Ночью 21 июня открытый огонь был локализован. Напомним, по информации МЧС, он начался из-за самовозгорания отходов на неиспользуемой части полигона как раз тогда, когда в регион пришла аномальная жара.
Сейчас пожарные, совместно с работниками полигона продолжают тушить тлеющий в глубине мусор.
На свалке работают два бульдозера и пять экскаваторов, количество техники планируют увеличивать до восьми единиц.
Из-за тления на полигоне и прошедших в регионе гроз, на свалке началось испарение, из-за которого в городе появился неприятный запах. Замеры воздуха в ближайших деревнях и посёлках не показывают превышения предельно допустимой концентрации веществ. Также по факту пожара свою проверку проводит Росприроднадзор.