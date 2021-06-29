Рыбинск, Ярославская область, 29 июня, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново» в Рыбинске не могут потушить уже 9 дней — с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Пожар на полигоне под Рыбинском

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар начался вечером 20 июня. Ночью 21 июня открытый огонь был локализован. Напомним, по информации МЧС, он начался из-за самовозгорания отходов на неиспользуемой части полигона как раз тогда, когда в регион пришла аномальная жара.

Сейчас пожарные, совместно с работниками полигона продолжают тушить тлеющий в глубине мусор.

«Пока сложно сказать, сколько времени потребуется для полной ликвидации возгорания. Сложность тушения мусорных полигонов заключается в том, что в массе своей это глубинное горение, которое может идти на глубине до пяти метров. Чтобы потушить огонь необходимо не просто проливать место пожара водой в огромных количествах, но постоянно перемешивать слои мусора по всей толщине и пересыпать грунтом», — рассказал начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС РФ по ЯО, подполковник Александр Сергеев.

На свалке работают два бульдозера и пять экскаваторов, количество техники планируют увеличивать до восьми единиц.

Из-за тления на полигоне и прошедших в регионе гроз, на свалке началось испарение, из-за которого в городе появился неприятный запах. Замеры воздуха в ближайших деревнях и посёлках не показывают превышения предельно допустимой концентрации веществ. Также по факту пожара свою проверку проводит Росприроднадзор.