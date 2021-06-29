Минск, , 15:33 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ІCАО) решила до сентября продлить расследование инцидента с пассажирским самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Такое решение принято по итогам рассмотрения промежуточного доклада о произошедшем 23 мая чрезвычайном происшествии, вызвавшем международный скандал и применение к официальному Минску санкций.

Совет ICAO ранее ознакомил с промежуточным докладом власти Белоруссии (что в Минске до сих пор отрицают) и решил, что для обстоятельного расследования понадобится больше времени. В частности, требуется запросить дополнительную информацию у причастных к инциденту стран и организаций. Эти и другие действия помогут ІCАО уточнить хронологию, обстоятельства и причинно-следственные связи.

Напомним, 23 мая пассажирский борт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Белорусские авиадиспетчеры сообщили командиру экипажа о заложенной бомбе, а ВВС Белоруссии выслали навстречу истребитель. Рейс из Афин в Вильнюс для двоих пассажиров закончился арестом в минском аэропорту.

Также в мае Евросоюз запретил белорусскому госмонополисту «Белавиа» пересекать воздушное пространство ЕС и, одновременно, рекомендовал своим авиаперевозчикам облетать белорусскую границу. После этого ЕС и США, а также Сербия и другие страны-партнёры применили к официальному Минску политические и экономические санкции.

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